В Тюмени почтили память погибших при исполнении служебного долга сотрудников полиции

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, состоялась в Тюмени.

Память погибших почтили председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов, заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, представители депутатского корпуса и общественности, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Фуат Сайфитдинов отметил, что защищать своих сограждан, поддерживать правопорядок и безопасность – особая профессия. Для сотрудников органов внутренних дел она стала судьбой, смыслом и образом жизни.

"Благодаря преданности делу, высокой ответственности, неравнодушию и колоссальной самоотдаче сотрудников полиции в Тюменской области сохраняется стабильная обстановка, а мы чувствуем себя в безопасности", – сказал он.