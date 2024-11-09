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Фотофиксация помогает выявлять нарушителей на тюменских дорогах

Общество, 15:46 09 ноября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Приборы фотофиксации, в том числе мобильные и передвижные помогают выявить нарушителей дисциплины на федеральных автодорогах Тюменской области.

По словам начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрея Миллера, в 2024 году двойной контроль за участниками дорожного движения позволил снизить аварийность на федеральных трассах почти на 20 процентов, а число погибших почти на треть.

"Мы постоянно проводим мониторинг аварийности на отдельных участках дорог, сопоставляя размещение камер на трассах и ДТП. Отмечается тенденция снижения аварийности именно в местах размещения камер", - отметил он.

По данным областной Госавтоинспекции, в 2024 году на федеральных автодорогах в Тюменской области произошло 248 ДТП, в них погибли 63 человека, 377 - ранены. Мониторинг дорожной ситуации и перемещение камер фотофиксации нарушений ПДД туда, где они наиболее необходимы, будет продолжен, добавили в ведомстве.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , камеры видеонаблюдения

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