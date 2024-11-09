Тюменский ветеринар рассказал о самых опасных для домашних питомцев продуктах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О продуктах, которые могут вызвать проблемы со здоровьем у домашних собак и кошек, рассказала тюменцам ветеринарный врач Ирина Кокшарова. По ее словам, у питомцев совершенно другое строение, анатомия и физиология желудочно-кишечного тракта. Поэтому питаться так, как человек, они не могут.

Так, шоколад может вызвать судороги и гибель собак, лук – развитие тяжелой анемии, сыр – тяжелые панкреатиты, жареная пища грозит проблемами с ЖКТ. Молоко у кошек приводит к образованию солей в мочевом пузыре, а употребление макарон – к ожирению. Не лучшим лакомством, по словам специалиста, являются и сосиски, содержащие специи и сою.

"Изготовители коммерческих кормов предоставляют упрощенный вариант – полностью сбалансированные корма. Кроме того, в магазинах для животных есть огромное количество специализированных лакомств. Можно сделать их и самостоятельно в домашних условиях с помощью сушилки", - рассказала Ирина Кокшарова "Тюменской области сегодня".