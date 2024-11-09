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В тюменском "Роднике" используют компьютерные игры для реабилитации детей

Общество, 18:53 09 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новой системой для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики "Орторент моторика" оборудовали отделение механотерапии областного реабилитационного центра "Родник" в Тюмени. Устройство предназначено для социальной адаптации ребенка, тренировки бытовых навыков и самообслуживания при помощи компьютерных игр, сообщает пресс-служба учреждения.

Биологически обратная связь (БОС) позволяет надолго удерживать внимание пациента, все упражнения даются легко и в игровой форме. На выбор 12 приложений разного уровня сложности. Дети с сохранным интеллектом показывают наилучшие результаты, так как эффективность БОС-тренировки напрямую зависит от когнитивных функций ребенка.

Всего за курс дети занимаются на установке 8-10 раз по полчаса. В августе 2024 года отделение механотерапии реабилитационного центра "Родник" пополнилось роботизированным комплексом для тренировки нижних конечностей "OMEGO", который также работает по принципу БОС с применением игровых технологий.

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# центр Родник

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