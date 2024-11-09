Тюменские студенты-медики выпустили серию подкастов о донорстве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию подкастов о донорстве костного мозга создали тюменские студенты-медики. Они выпустили восемь эпизодов аудио- и видеоподкастов, напоминающих о важности донорства, на основе интервью с экспертами проекта "#ДонорFM".

Посмотреть и послушать выпуски можно в сообществе во "ВКонтакте" "Волонтеры-медики | Тюменская область" по хештегу #ДонорFM. Там представлены реальные истории доноров и тех, кому они помогли. Слушатели также узнают о том, как можно присоединиться к Федеральному регистру доноров костного мозга. Основная идея проекта — привлечь внимание тюменцев к проблеме нехватки доноров костного мозга и развеять мифы, связанные с этой темой, пишет Moi-portal.ru.

"Наш проект имеет огромное значение, поскольку сегодня вопрос донорства стоит особенно остро. Основная причина этого — недостаточная вовлеченность и информированность молодых людей о важности донорства крови, ее компонентов и костного мозга. Мы стремимся донести до жителей Тюмени мысль о том, что донорство костного мозга — это не просто доброе дело, а возможность спасти жизни людей, страдающих от серьезных заболеваний, таких как рак крови и других", — рассказала руководитель проекта "#ДонорFM" Мария Ложкина.

Она добавила, что в конце ноября команда "#ДонорFM" планирует опубликовать еще два выпуска.