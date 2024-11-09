В Демьянке Уватского района завершается строительство врачебной амбулатории

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Строительство новой врачебной амбулатории завершается в поселке Демьянка Уватского района. Модульное здание площадью 358 кв. м соответствует современным нормам и стандартам. В него уже заведены все необходимые инженерные коммуникации, установлены системы вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения. Подрядной организации осталось завершить работы по возведению входной витражной группы и установке пандуса для маломобильных пациентов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В новой врачебной амбулатории будут работать терапевт, педиатр и стоматолог. Фельдшер и акушерка будут принимать пациентов в кабинете раннего выявления заболеваний. В здании предусмотрены помещения для неотложного приёма пациентов, отдельный фильтр-бокс для пациентов с симптомами ОРВИ, перевязочный и процедурный кабинеты, кабинет физиолечения и дневной стационар на пять койко-мест.

"В новой амбулатории также будет работать и бригада скорой медицинской помощи. Весь коллектив, а это около 20 человек, переедут в совершенно новые, комфортные условия. Строительство амбулатории стало возможным благодаря финансовой поддержке регионального бюджета", - рассказала главный врач областной больницы №20 Наталья Телегина.

Врачебная амбулатория в Демьянке обслуживает более 3200 человек. Кроме того, медицинская помощь оказывается тем, кто работает в Уватском районе вахтовым методом.