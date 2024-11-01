Вышел выпуск трэвел-шоу "Жизнь своих" про Тюмень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпуск трэвел-шоу "Жизнь своих" про Тюмень показали на Первом канале 10 ноября. Ведущий Евгений Кривцов рассказал о термальных источниках, достопримечательностях, ковроткачестве и деревянной резьбе.

“Тюмень – очень экоектична. В разных ее районах ощущаешь себя будто в разных городах нашей огромной страны: например, идешь по московскому Арбату в миниатюре, легкий поворот и добро пожаловать в Вологду. Тюменский драмтеатр и размерами и архитектурой напомнил мне театр оперы и балета в Новосибирске”, – поделился Евгений Кривцов.

Местные жители убеждены, что их город самый-самый, ведь не зря в рейтинге лучших городов России для проживания Тюмень заняла первое место, добавил ведущий.

Обратил он внимание и на высокое качество дорог, которые считаются одними из лучших в стране. По нацпроекту ”Безопасные качественные дороги” ремонтируют самые популярные и значимые для жителей маршруты. Ездить по тюменским дорогам – одно удовольствие, сказал Кривцов.

Тюмень живет не только настоящим, здесь почитают историю, отметил ведущий. Он показал деревянную резьбу, украшающую купеческие особняки в центре города. “Тюменское деревянное зодчество богато своим разностильем: от простой до резьбы высшей категории. Мастера буквально всю народную мудрость воплощали в декор здания. Попадаешь в настоящую сказку, вот эти сказочные терема, сибирское барокко”, – рассказал реставратор и мастер резьбы по дереву Святослав Шитов.

Зашел Евгений Кривцов в гости к мастерице Наталье Денисовой, которая познакомила его с созданием ковров с яркими цветами на черном фоне. Стоимость изделия может достигать 600-700 тыс. рублей.

В выпуске Евгений Кривцов показал дом-музей Распутина в с. Покровское Ярковского района. Создатель музея Марина Смирнова сказала, что кого только не увидишь в этом населенном пункте благодаря загадочной фигуре истории. Приезжали гости из Европы, Австралии, особенно поразил хозяйку места визит посетителя из Венесуэлы. Здесь была даже легендарная группа Boney M. “Я не могла в это поверить, мне даже хотелось себя ущипнуть. Где я и где группа Boney M? Когда они стояли здесь и пели, все сбежались послушать, я испытала шок”, – добавила Марина Смирнова.

Ведущий побывал в с. Успенка, где находится учебная буровая установка, побывал в гостях у художницы Альфеи Мухаметовой, пишущей портреты и пейзажи нефтью. Рассказал телеведущий и о пользе минеральных источников, которые стали гордостью Тюмени.

Ведущий назвал Тюмень одним из самых быстроразвивающихся городов России. Богатое прошлое и ее яркое настоящее достойны восхищения, резюмировал он.

Отметим, в скором времени должен выйти выпуск про Тобольск. Съемочная группа передачи работала и там.

Инна Пахомова