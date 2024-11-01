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В Тобольске за два дня выпало более месячной нормы осадков

Общество, 14:38 10 ноября 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более месячной нормы осадков выпало в Тобольске за два дня. На улицах города работают более 73 единиц техники и 60 рабочих, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

“Наша задача - обеспечить беспрерывное движение транспорта. Проводим работы по расчистке остановочных карманов, подходов к школам, к социальным объектам. Всех призываю к пониманию, последствия погодных явлений будут устранены”, - сказал глава Тобольска Петр Вагин.

Он дал перечень поручений подрядным организациям города. Выполнение контролирует лично, выезжая в разные части города.

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# Петр Вагин , снег , Тобольск

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