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Проверить склонность к сахарному диабету можно в палатке здоровья 14 ноября

Общество, 08:14 12 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Палатка здоровья будет работать на базе фитнес-клуба ул. Николая Ростовцева, 2, корп. 1 в Тюмени 14 ноября. С 10 до 14 часов здесь можно измерить уровень глюкозы в крови, артериальное давление и узнать, есть ли склонность к сахарному диабету.

Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы с диабетом. Посетители смогут получить консультации о профилактике и лечении данного заболевания, больше узнать о правильном питании, пользу физической активности и других аспектах здорового образа жизни, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

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# здравоохранение , палатка здоровья

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