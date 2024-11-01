Карьерный форум для студентов и выпускников пройдет на базе ТюмГУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Карьерный маркетплейс" пройдет для студентов и выпускников в ТюмГУ с 26 по 28 ноября. Мероприятие открывает Центр развития карьеры и взаимодействия с выпускниками Тюменского госуниверситета. Для участия необходимо пройти регистрацию, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Миссия центра развития карьеры – создавать в университете среду, в которой нельзя не трудоустроиться. Для этого у студентов есть все возможности. Нам важно помочь им построить свою карьерную траекторию и показать разные варианты. Можно быть предпринимателем, работать в крупной компании, стать ученым, уйти на реальное производство или начать общественно-политическую карьеру, а можно попробовать всё и сразу. Идея маркетплейса как раз в этом – посмотрев всё, выбрать наиболее подходящее для себя", – сказал директор Центра Алексей Ларионов.

Участниками форума станут более 40 лидеров рынка: Сбер, Газпромнефть-Заполярье, "Этажи", Ростелеком, Тюменский нефтеперерабатывающий завод, Шлюмберже и другие.

26 ноября пройдет лекция на тему "За кем охотятся работодатели: тренды и востребованные профессии в 2030 году". Эксперты расскажут, как меняются роли разработчиков ПО, инженеров, дизайнеров и других профессионалов в условиях цифровой трансформации.

27 ноября студентов ждет экскурсия на производство компании "ОФС Технологии", мастер-класс "Не всё так просто: как составить эффективное резюме и подготовиться к собеседованию" от компании Б1 и быстрые собеседования для экономических и гуманитарных направлений подготовки.

28 ноября участники могут посетить ИТ-департамент компании "Строительный двор", воркшоп "Карьера в ИТ, или Как попасть в крупный ИТ-хаб" и пройти быстрые собеседования для технических и естественно-научных направлений подготовки.