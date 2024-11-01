Тобольские школьники выиграли региональный этап Всероссийского конкурса "Инженеры транспорта"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Школьники из Тобольского района — победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Инженеры транспорта", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Юные инженеры из с. Малая Зоркальцева изобрели робота-стюарда для поезда высокоскоростной магистрали. В составе команды – ученики Малозоркальцевской школы Тобольского района Семен Мальгин, Матвей Мальгин и Никита Созонов. Наставник –преподаватель Алексей Цейнер.

За право выйти в финал на площадке кванториума Свердловской детской железной дороги боролись участники из Свердловской и Тюменской областей, Югры и Пермского края.

Школьникам из Тюменской области теперь предстоит защищать честь региона на отборочном федеральном этапе. Финал конкурса детских инженерных изобретений состоится в феврале 2025 года в Санкт-Петербурге.