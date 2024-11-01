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50 рабочих задействованы в уборке снега во дворах в Ишиме

Общество, 15:10 11 ноября 2024

Сергей Пересторонин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Пересторонин, ИА "Тюменская линия"

Пять управляющих организаций занимаются уборкой снега с придомовых территорий и во дворах многоквартирных домов в Ишиме. В общей сложности трудятся 50 рабочих, задействовано 10 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации города.

Директор управления ЖКХ Ишима Максим Гасло напоминает: если управляющая компания не реагирует должным образом на просьбы жителей о приведении дворовой территории в нормативное состояние, то граждане могут обратиться в муниципальную инспекцию.

Продолжаются работы на улицах города. Подрядная организация убирает снег на тротуарах, дорогах, удаляет снежный накат, проводит уборку остановочных комплексов с последующим вывозом снежных масс на специализированный полигон. Всего в уборке задействовано 26 единиц техники, уточнил Максим Гасло.

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# Ишим , уборка снега , управляющие компании

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