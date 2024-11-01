Более 100 молодых тюменцев пробуют свои силы на "Политической кухне"

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

105 тюменцев в возрасте от 16 до 28 лет подали заявки на участие в новом сезоне проекта "Политическая кухня 2.0".

Образовательно-профориентационный конкурс проводится в Тюменской области с 2017 года. В этом году организаторы усилили образовательную часть. В качестве экспертов и наставников для молодежи выступят первый заместитель председателя областной думы, куратор Общественной молодежной палаты Андрей Артюхов, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков, депутат гордумы, гендиректор медиахолдинга "Сибинформбюро" Павел Девайкин, народный избранник думы Каскаринского муниципального образования Тюменского района участник специальной военной операции Максим Симонов.

"Проект "Политическая кухня" позволит молодежи приобрести первоначальный опыт общественно-политической деятельности. Также важно заниматься конкретными делами, особенно волонтерством, которое в условиях СВО очень востребовано", - отметил Андрей Артюхов.

Участники конкурса уже прошли первое испытание – написали тест, по итогам которого часть ребят перейдут ко второму этапу. Впереди их ждут мастер-классы и интенсивы, а победитель войдет в состав Общественной молодежной палаты, сообщает пресс-служба облдумы.