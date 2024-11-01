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Буровой полигон ТИУ попал в программу федерального телеканала

Общество, 16:16 11 ноября 2024

скриншот видео Первого канала

Учебный буровой полигон попал в программу "Жизнь своих" Первого канала. Съемочная группа побывала в с. Успенка. Героями выпуска стал заведующий полигоном Иван Подгорный и студенты многопрофильного колледжа, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Автор трэвел-шоу Евгений Кривцов отметил факт, что Тюмень является нефтегазовой столицей России, здесь получают профессию будущие нефтяники и газовики.

"Каждый студент, который собирается связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью, должен побывать в селе Успенка. Ведь здесь находится учебная буровая установка, и можно увидеть, как прокладывают путь черному золоту, а заодно получить удостоверение бурильщика", – отметил ведущий.

Как проходят занятия на полигоне, рассказали и показали преподаватель МПК Иван Подгорный и студенты нефтегазового отделения. Гостей также научили распознавать нефть, угостили ухой с нефтью и посвятили в нефтяники.

Выпуск представлен по ссылке.

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