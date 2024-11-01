Тюменцам рассказали, с чего стоит начинать КРТ

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Провести предпроектное исследование КРТ, выяснить, чего хотят люди, живущие в районе, и те, кто хотят сюда переехать - все это поможет правильно сделать мастер-план территории.

Такое мнение высказала старший научный сотрудник РАНХиГС, замруководителя Центра городской антропологии КБ "Стрелка" Дарья Радченко на паблик-токе "Люди и КРТ: как сделать КРТ одобряемым?" Тюменского градостроительного форума.

Эксперт отметила, что параллельно стоит выявить системы социальных связей, то есть обратить внимание на исторические места, места памяти, родовые сады. Это позволит понять, чем дорожат живущие на территории люди, и что можно им предложить взамен.

Определение лидеров мнений – обязательная часть подготовки. Эти люди будут представлять жителей при разработке планов строительства. Для общения с людьми необходимо создать цифровые площадки, на которых взаимодействие будет более оперативным и всеобъемлющим.

Кроме того, стоит ввести общие практики, на которых выполнять важные для района задачи, - субботники, посадки деревьев, обсуждение проектов. Это позволит лучше узнать людей, сблизиться и донести до них важную информацию.

"В общении с людьми мы не можем ограничиться только цифровым полем. Нужно выходить на личные встречи, так как не у всех есть мессенджеры. Мы должны дать шанс каждому человеку, если не высказаться, то узнать, что планируется на данной территории", - подчеркнула Дарья Радченко.

Тюменский градостроительный форум прошел в бизнес-центре "1А Первомайская" 7 и 8 ноября. Он объединил градостроителей, архитекторов, представителей органов власти, бизнесменов и инвесторов. На 25 сессиях, дискуссиях, панельных заседаниях участники решали актуальные для строительной отрасли вопросы. По итогам форума принята резолюция, которая направлена на рассмотрение в Минстрой РФ.