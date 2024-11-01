Обширная новогодняя кампания стартует в Тобольском районе 20 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обширная новогодняя кампания в Тобольском районе стартует с 20 декабря. События запланированы на все новогодние каникулы.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе Тобольского района, в каждом сельском клубе и Доме культуры пройдут вечера отдыха для взрослых, новогодние театрализованные представления для детей и тематические дискотеки для молодежи.

"Туристы могут посетить парк-отель "Абалак" и агротуркомплекс "Золотая подкова". Здесь откроются резиденции Деда Мороза. Можно покататься на лошадях, поучаствовать в мастер-классах всей семьей. В историко-мемориальном комплексе "Искер" традиционно в белой юрте располагается Кыш-Бабай – новогодний волшебник сибирских татар", — рассказали в пресс-службе.

Для семей с детьми участников СВО пройдет Елка главы Тобольского района.

Инна Пахомова