От диска до смартфона: в Нижней Тавде расскажут об эволюции телефонного аппарата

| Фото: Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте | Фото: Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте

О том, как менялся вид телефонного аппарата с течением времени, рассказывает посетителям выставка "Эволюция телефона" в Историко-краеведческом центр в Нижней Тавде.

| Фото: Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте | Фото: Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте

Гости могут увидеть стационарные дисковые и кнопочные аппараты 1960–1980-х годов, популярные сотовые телефоны начала 2000-х годов, военно-полевое средство связи, современные смартфоны. Цель экспозиции - показать, что изобретатели и инженеры приложили немало труда и смекалки для усовершенствования самого удобного средства связи.

| Фото: Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте | Фото: Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте

Выставка продлится до 6 декабря, сообщает администрация Нижнетавдинского района.