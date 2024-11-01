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От диска до смартфона: в Нижней Тавде расскажут об эволюции телефонного аппарата

Общество, 17:45 11 ноября 2024

Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте | Фото: Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте

О том, как менялся вид телефонного аппарата с течением времени, рассказывает посетителям выставка "Эволюция телефона" в Историко-краеведческом центр в Нижней Тавде.

Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте | Фото: Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте

Гости могут увидеть стационарные дисковые и кнопочные аппараты 1960–1980-х годов, популярные сотовые телефоны начала 2000-х годов, военно-полевое средство связи, современные смартфоны. Цель экспозиции - показать, что изобретатели и инженеры приложили немало труда и смекалки для усовершенствования самого удобного средства связи.

Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте | Фото: Сообщество Историко-краеведческого центра во Вконтакте

Выставка продлится до 6 декабря, сообщает администрация Нижнетавдинского района.

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# выставка , Нижняя Тавда , телефон

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