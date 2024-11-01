В Увате из-за ледяной шуги нарушилось движение паромов
Общество, 17:34 11 ноября 2024
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Замедление работы паромной переправы на реке Иртыш в Увате произошло в связи с ухудшением погодных условий и образованием на воде льда. Из-за образования ледяной шуги паромы не могут пристать к берегу Иртыша, сообщает администрация муниципалитета.
Дорожники предпринимают все возможное, чтобы наладить транспортировку автомобилей через реку Иртыш.
"Мы баржу сняли, то есть в перевозке людей проблем не будет. С сегодняшнего вечера дополнительно поставим судно на воздушной подушке. Готовим расписание, с заказчиком работы согласовали", - рассказал заместитель директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петр Демидюк.