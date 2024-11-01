Благотворительную акцию "Коробка храбрости" запустила "Единая Россия"

| Фото: Тюменская гордума (архив) | Фото: Тюменская гордума (архив)

Партия "Единая Россия" объявила о старте благотворительной акции "Коробка храбрости". Жители Тюменской области смогут подарить игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки детям, которые проходят лечение в разных медучреждениях страны, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Сбор проводится как в специальных боксах, установленных в торговых центрах, так и в местных и региональных отделениях, штабах общественной поддержки "Единой России". В Тюмени он находится по адресу ул. Водопроводная, 36.

По словам врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимира Якушева, в прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек.

"Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки Единой России организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести всё, что может порадовать детей", - отметила Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы. По санитарным требованиям следует передавать детям только новые игрушки в упаковке.