  • 11 ноября 202411.11.2024понедельник
  • USD97,8335
    EUR105,4510
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер западный

Благотворительную акцию "Коробка храбрости" запустила "Единая Россия"

Общество, 21:07 11 ноября 2024

Тюменская гордума (архив) | Фото: Тюменская гордума (архив)

Партия "Единая Россия" объявила о старте благотворительной акции "Коробка храбрости". Жители Тюменской области смогут подарить игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки детям, которые проходят лечение в разных медучреждениях страны, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Сбор проводится как в специальных боксах, установленных в торговых центрах, так и в местных и региональных отделениях, штабах общественной поддержки "Единой России". В Тюмени он находится по адресу ул. Водопроводная, 36.

По словам врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимира Якушева, в прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек.

"Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки Единой России организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести всё, что может порадовать детей", - отметила Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы. По санитарным требованиям следует передавать детям только новые игрушки в упаковке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благотворительность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 11.11.2024Благотворительную акцию "Коробка храбрости" запустила "Единая Россия"
20:14 11.11.2024Семейный МФЦ Сорокинского района стал лучшим в Тюменской области
19:49 11.11.2024На фасадах двух школ Тюмени установили мемориальные доски в память о героях СВО
19:23 11.11.202416 тыс. тонн мусора вывезли городские управы с территории Тюмени с начала года