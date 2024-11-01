  • 12 ноября 202412.11.2024вторник
  • USD97,9550
    EUR104,8522
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-западный

Квесты, лекции и концерт ждут тюменских студентов на областном посвящении в первокурсники 

Общество, 11:41 12 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты вузов и колледжей любого курса Тюменской области, Югры и Ямала могут подать заявку на участие в "Областном посвящении в первокурсники-2024", которое пройдет в центре "Золотые ворота Сибири" в Тюмени 24 ноября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участников ждут квест по молодежным пространствам, лекции, треки от кавер-групп и выступление артистов. Для регистрации нужно заполнить форму до 23 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# первокурсники , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 12.11.2024ЗАГС: тюменцы чаще женятся и выходят замуж в возрасте 31-33 лет
13:09 12.11.2024Более тысячи единиц спецтехники подготовили энергетики Тюменской области к работе в морозы
12:14 12.11.2024Юные химики Тюменской области решают задачи по экологии
12:03 12.11.2024Более 100 тюменских студентов участвуют в проекте "ПолитЗавод"