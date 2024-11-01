Квесты, лекции и концерт ждут тюменских студентов на областном посвящении в первокурсники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты вузов и колледжей любого курса Тюменской области, Югры и Ямала могут подать заявку на участие в "Областном посвящении в первокурсники-2024", которое пройдет в центре "Золотые ворота Сибири" в Тюмени 24 ноября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участников ждут квест по молодежным пространствам, лекции, треки от кавер-групп и выступление артистов. Для регистрации нужно заполнить форму до 23 ноября.