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В Тобольске строят отель Cosmos у Аптекарского сада

Экономика, 11:52 12 ноября 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Возведение четырехзвездочного гостиничного комплекса Cosmos стартовало в Тобольске у Аптекарского сада. Извещение о начале строительства поступило в адрес управления Госстройнадора Главного управления строительства Тюменской области от инвестора, сообщает управление.

Общая площадь объекта превысит 8,5 тыс. кв. м. Завершить строительные работы планируется в первом квартале 2026 года.

Отметим, что в Тобольске действуют 50 гостиниц.

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# Главное управление строительства Тюменской области , гостиницы , Тобольск

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