В Тобольске строят отель Cosmos у Аптекарского сада
Экономика, 11:52 12 ноября 2024
| Фото: Главное управление строительства Тюменской области
Возведение четырехзвездочного гостиничного комплекса Cosmos стартовало в Тобольске у Аптекарского сада. Извещение о начале строительства поступило в адрес управления Госстройнадора Главного управления строительства Тюменской области от инвестора, сообщает управление.
Общая площадь объекта превысит 8,5 тыс. кв. м. Завершить строительные работы планируется в первом квартале 2026 года.
Отметим, что в Тобольске действуют 50 гостиниц.