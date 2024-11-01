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Более 180 тыс. жителей Тюменской области приняли участие в профориентации с начала года

Общество, 16:49 12 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 180 тыс. жителей Тюменской области приняли участие в профориентационных мероприятиях с января по сентябрь. Такие данные привели на межведомственной комиссии региона, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Важность профориентации как ключевого инструмента для подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда, подчеркнула начальник управления по развитию трудового потенциала департамента труда и занятости населения Тюменской области Алина Журавлева.

Отметим, что также на заседании более 30 представителей органов госвласти, образовательных учреждений и работодателей, обсудили стратегию совместной работы. Главная цель которой - развитие системы профориентации в регионе.

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# занятость , профориентация

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