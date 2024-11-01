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ЗАГС: тюменцы чаще женятся и выходят замуж в возрасте 31-33 лет

Общество, 13:42 12 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33 года составляет средний возраст жениха в Тюменской области, невесты - 31,1 год. Такие данные приводят региональные органы ЗАГС со ссылкой на аналитику единого госреестра ЗАГС "Полиматика".

В сравнении с общероссийскими показателями тюменцы вступают в брак на год раньше - средний возраст жениха в России в 2024 году составил 34,3 года, невесты - 32,3.

Всего за 10 месяцев 2024 года в Тюменской области зарегистрировано более 10 тыс. 400 браков. Самыми активными стали пары Бердюжского и Юргинского районов - за минувшие 10 месяцев здесь стали играть свадьбы чаще.

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# ЗАГС , свадьбы

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