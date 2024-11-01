13 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в большом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется открытие международной научно-практической конференции "Карбышевские чтения. Современный мир глобальных трансформаций". 18+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс -конференция "Налоговое уведомление 2024. Что изменилось?". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 12 часов в библиотеке "Олимп" (ул. Олимпийская, 20а) начнется встреча с Владимиром Михайловым "Мамина малина". 6+

В Тюмени в 13 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча с писателем Антониной Марковой "Осязаемость счастья". 12+

В Тюмени в 13 часов состоится официальная приёмка обновленной территории у домов №№ 38, 40 по ул. Мусоргского, в 13 часов 50 минут - приемка дворовой территории по ул. 50 лет Октября, 50, 54, ул. Одесской, 40а, 44. 0+

В Тюмени в 15 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется мероприятие "Исторические портреты. Князь Александр Данилович Меншиков". 12+

Интересное в этот день:

1758 — основан 1-й Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова).

1872 — вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Николаевича Толстого.

1938 — в Москве основан Институт машиноведения имени А. А. Благонравова РАН.

1940 — компания "Willis Motor Co." испытывает первый джип.

1953 — премьера 4-го струнного квартета Дмитрия Шостаковича.

1971 — состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата; первый искусственный спутник Марса.

1978 — запуск высокоэнергетической астрономической обсерватории "ХЭАО-2", с помощью которой обнаружат рентгеновское излучение квазара, удаленного от Земли на расстоянии 10 млрд световых лет.

1985 — извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис, бездействовавшего с 1845, уничтожает свыше 20 тыс. людей.

2012 — полное солнечное затмение в Австралии и акватории Тихого океана.