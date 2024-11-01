В Тюменской области, Югре и на Ямале, заплатив за газ в личном кабинете, можно выиграть призы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 тысяч абонентов "Газпром межрегионгаз Север" зарегистрированы в личном кабинете. Это свыше половины от всех потребителей природного энергоносителя. Чтобы удобным электронным сервисом начали пользоваться еще больше абонентов, в регионе стартовала акция "Заплати за газ и получи подарок".

По словам регионального директора филиала в Тюменской области ООО "Газпром межрегионгаз Север" Бориса Хачатурова, участвовать в ней может каждый пользователь личного кабинета.

"Мы продолжаем развитие наших электронных сервисов. Главный из них – это личный кабинет, где можно передать показания и заплатить без комиссии. А также второй электронный сервис, который недавно появился, – электронная квитанция. На сегодняшний день личным кабинетом пользуются уже более 50 процентов потребителей. Он на самом деле очень удобен. Чтобы максимально привлечь к нему других потребителей, мы начали акцию", - пояснил руководитель филиала компании.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и оплачивать потребленный газ. Для смартфона мобильное приложение называется "Мой газ". Пользоваться личным кабинетом можно и на сайте компании "Газпром межрегионгаз Север". Одно из условий участия в розыгрыше – поставить галочку для согласия получать электронные квитанции и не допускать образования задолженности по оплате за газ. Все абоненты, выполнившие указанные условия, автоматически становятся участниками розыгрыша — заполнять специальную заявку на участие не требуется.

Акция продлится до 20 декабря. Победители будут определены 25 декабря 2024 года с помощью генератора случайного списка лицевых счетов абонентов с использованием рандомайзера. Они получат ценные призы — бытовую технику.

"Как правило, в преддверии Нового года многие планируют войти в него без задолженностей. Акция дает прирост около пяти процентов потребителей, которые не платили ранее через электронный сервис", - уточнил Борис Хачатуров.

Личный кабинет очень популярен у абонентов, потому что в нем удобно передавать показания - их принимают в режиме онлайн. Кроме того, можно оплачивать потреблённый газ без комиссии. Во всех остальных платежных системах она обязательно предусмотрена.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Показания в личном кабинете нужно передавать до 20 числа текущего месяца, а оплатить начисления - до 10 числа следующего месяца. В личном кабинете это можно сделать одномоментно: передав показания, тут же оплатить начисление.

Регистрация в личном кабинете не занимает много времени. В качестве логина можно указать номер телефона или адрес электронной почты. Пароль потребитель придумывает самостоятельно. Важно, чтобы он состоял из не менее восьми символов. Далее нужно принять условия соглашения и политику по обработке данных. На телефон поступит смс-оповещение с кодом, который нужно будет ввести. И с этого момента уже можно пользоваться электронным сервисом.

Оксана Корнеенкова