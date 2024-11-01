В селе Аромашево открыли памятник воинам из состава группы Советских войск в Германии

| Фото: тг-канал главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: тг-канал главы Аромашевского района Игоря Власова

Памятник воинам, которые исполняли боевые задачи в составе группы Советских войск в Германии с 1945 по 1994 годы и обеспечивали стабильную и надежную обстановку далеко за пределами границ Советского союза, открыли в селе Аромашево. На мероприятии присутствовали ветераны ГСВГ, проживающие в районе.

Также прибыли делегации из Уватского, Ярковского, Тобольского, Ялуторовского, Казанского и Вагайского районов и Голышмановского округа.

"Выражаю благодарность депутату Тюменской областной думы Александру Анохину за финансовую поддержку в организации и установке данного монумента", - написал в своем Telegram-канале глава Аромашевского района Игорь Власов.