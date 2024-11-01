Возрождение храма в Ишимском районе подтолкнуло местного краеведа к исследованию

| Фото: Викуловский народный краеведческий музей Викуловский народный краеведческий музей "ВКонтакте" | Фото: Викуловский народный краеведческий музей Викуловский народный краеведческий музей "ВКонтакте"

Строительство нового Христорождественского храма в селе Прокуткинском Ишимского района стало стартовым импульсом для создания одного из двух очерков второго выпуска исследований "Соль земли. Приишимье".

"Купол уже сияет над округой, в скором времени там начнутся богослужения", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор очерка, краевед, ученый секретарь Ишимского музейного комплекса Геннадий Крамор.

| Фото: Викуловский народный краеведческий музей Викуловский народный краеведческий музей "ВКонтакте" | Фото: Викуловский народный краеведческий музей Викуловский народный краеведческий музей "ВКонтакте"

По его словам, второй выпуск стал продолжением экспозиционно-издательского проекта, который начался в 2018 году. Первый был посвящен подвижникам православной веры в Приишимье.

В сборник вошли два больших основательных очерка. Первый посвящен истории вышеупомянутой Христорождественской церкви, истории ее создания, жизни священников, мирян, которые связаны с нею. Также истории местночтимой иконы святой Ефимии, которая была явлена в с. Прокуткинском в 1910 году. Кроме того, в очерке рассказана дальнейшая судьба деревянного храма – его закрытия и разорения.

Вторая часть сборника – большой очерк исследовательницы из Санкт-Петербурга Елены Новиковой, который называется "Неопалимая купина". Он посвящен истории храмов и их служителей в селах Каргалы и Рябово Викуловского района. Этим очерком она занималась несколько лет. Впервые свою работу опубликовала в местной газете "Красная звезда".

| Фото: предоставлено Геннадием Крамором | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

Со временем в очерке появлялись какие-то дополнения, уточнения. В таком виде он увидел свет в составе сборника "Соль земли. Приишимье".

"Это совершенно удивительное исследование, в ходе которого автору удалось собрать воедино веточки двух родов духовенства Чудовых и Ликвентовых, которые были рассеяны по всему миру и друг о друге даже не знали. В очерке Елена Новикова рассказывает о судьбе представителей духовенства этих семей, их потомках, судьбе храмов, которые исчезли с лица земли", - рассказал Геннадий Крамор.

Ученый секретарь отметил, что сборник рассчитан, в первую очередь, на тех, кому интересна история духовной культуры Приишимья. Пригодится как пособие для работы епархиальной комиссии по канонизации Ишимской епархии, потому что работа по выявлению новых имен святых непростая, требует подготовительного этапа. И он во многом осуществлен в обоих выпусках. Также сборник интересен тем, кто интересуется историей родного края, потому что там дается много интересных сведений по этому направлению.

Добавим, что в ноябре состоялись две презентации нового сборника в Ишиме и Викуловском районе. Экземпляры издания получили местные библиотеки, в том числе школьные. Сборник вышел при поддержке Игоря Фалькова и Елены Синцовой.

| Фото: предоставлено Геннадием Крамором | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

Инна Кондрашкина