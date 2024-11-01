Тюменские студенты получат по 10 тысяч рублей от Нефтегазстройпрофсоюза России

ТИУ ТИУ

Стипендиатами Нефтегазстройпрофсоюза России стали пятеро студентов ТИУ. Им назначено по 10 тыс. рублей, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"По итогам летней сессии стипендия в размере 10 тысяч рублей назначена: Еремееву Ивану, НЕФТЕГАЗ; Артëмовой Виктории, ИСОУ; Слободянюку Александру, НЕФТЕГАЗ; Левковскому Дмитрию, ИТ; Хорзову Степану, ИПТИ. Ребята имеют хорошую успеваемость и успехи в одном из направлений: науке, спорте, творчестве, общественной деятельности, а также являются членами Объединенной профсоюзной организации ТИУ, это обязательное условие для получения стипендии, которая будет выплачиваться в течение семестра", - уточнили в вузе.

Помимо повышенных стипендий члены профсоюза могут получать материальную помощь в случаях: беременности или рождении ребенка; покупки лекарственных средств или очков и линз; свадьбы; трудной жизненной ситуации; затрат на поездку на практику и в других.