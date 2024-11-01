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Тюменские студенты получат по 10 тысяч рублей от Нефтегазстройпрофсоюза России

Общество, 17:21 12 ноября 2024

ТИУ

Стипендиатами Нефтегазстройпрофсоюза России стали пятеро студентов ТИУ. Им назначено по 10 тыс. рублей, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"По итогам летней сессии стипендия в размере 10 тысяч рублей назначена: Еремееву Ивану, НЕФТЕГАЗ; Артëмовой Виктории, ИСОУ; Слободянюку Александру, НЕФТЕГАЗ; Левковскому Дмитрию, ИТ; Хорзову Степану, ИПТИ. Ребята имеют хорошую успеваемость и успехи в одном из направлений: науке, спорте, творчестве, общественной деятельности, а также являются членами Объединенной профсоюзной организации ТИУ, это обязательное условие для получения стипендии, которая будет выплачиваться в течение семестра", - уточнили в вузе.

Помимо повышенных стипендий члены профсоюза могут получать материальную помощь в случаях: беременности или рождении ребенка; покупки лекарственных средств или очков и линз; свадьбы; трудной жизненной ситуации; затрат на поездку на практику и в других.

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