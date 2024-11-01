Вагайские хирурги удалили многолетнюю опухоль у 95-летней пациентки

| Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Хирурги Областной больницы № 9 (с. Вагай) избавили пациентку от огромной опухоли, с которой она жила 20 лет.

Пенсионерка поступила в приемное отделение с жалобами на боль в животе. Обследование выявило опухоль размером 25 на 30 см, которая сдавливала внутренние органы и мешала их нормальной работе. Отягощающим фактором стал возраст пациентки - 95 лет.

"Выхода не было – требовалось оперативное вмешательство. Показания были определены совместно с гинекологом, онкологом и заместителем главного врача по лечебной работе. В процессе мы постарались максимально сохранить здоровые ткани и оставить хотя бы небольшой участок органа", - рассказал заведующий хирургическим отделением Мухамбетали Мийдинов.

Лапаротомическая операция длилась полтора часа. Сейчас пациентка выписана, ее сыну даны необходимые рекомендации по уходу за мамой: это ограничение нагрузок, обработка ран, ношение бандажа и наблюдение у врача онкологического профиля, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.