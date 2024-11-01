Ольга Кузнечевских: руководство Ямала поделилось лучшими практиками и опытом

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Готовность руководства Ямала делиться лучшими практиками и опытом по реализации инфраструктурных проектов отметила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Руководству Ямала удалось сформировать команду, которая идет вперед. Вижу цель – не вижу препятствий. Со знанием дела, очень достойно. И самое главное – они готовы делиться опытом. Никакого соперничества – надо, чтобы везде было хорошо. А для наших регионов, которые составляют силу всей России, это очень важно", - отметила Ольга Кузнечевских, подводя итоги завершившегося в Салехарде образовательного интенсивна, в котором участвовали управленческие команды Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Республики Саха.

Она уточнила, что следующая подобная встреча пройдет в Тюмени.