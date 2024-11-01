Тюменцев приглашают на обсуждение главного финансового документа города

| Фото: Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Публичные слушания по проекту бюджета на предстоящие три года состоятся в администрации Тюмени 14 ноября.

Проект бюджета - это главный финансовый документ города, который определяет, на какие мероприятия и программы будут потрачены деньги. Как рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев, на начало 2025 года в объеме доходов и расходов бюджет уже чуть больше, чем в 2024, что говорит о стабильности городской экономики.

"Доходы города традиционно формируются за счет подоходного налога. Это индикатор того, что заработная плата в областной столице динамично растет и как следствие идет увеличение налогооблагаемой базы", - пояснил Максим Афанасьев.

Слушания начнутся в 18 часов, регистрация участников - с 17 часов. Об итогах можно узнать на официальном сайте администрации Тюмени и в соцсетях, сообщает пресс-служба городской администрации.