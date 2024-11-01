Студенты вузов России встретятся на хакатоне по программированию в Тюмени

| Фото: из сообщества "Центр стратегического развития «Сибирь» во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Центр стратегического развития «Сибирь» во ВКонтакте

Финал хакатона по программированию пройдет в Тюменском госуниверситете 22 ноября. Мероприятие состоится в очном и дистанционном форматах, участие в нем примут студенты разных вузов России, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участникам соревнования предстоит работать на отечественном математическом ядре. Оно используется в основе систем трехмерного моделирования, гидрогазодинамических расчетов, создания виртуальной реальности и инженерной платформы.

Задача команд - подобрать решение в рамках одного из треков, разделенных по уровню сложности. Для начинающих задание хакатона заключается в создании приложения для формирования основных полигональных форм и проведения операций над ними, для продвинутых — в расширении функциональности тестового приложения, добавлении команд прямого моделирования тел.

Участниками хакатона станут бакалавры, магистранты, аспиранты и студенты средних специальных учебных заведений. Победители получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в компании C3D Labs.

Также в рамках финала хакатона пройдут две открытые лекции. Руководитель отдела конвертации данных C3D Labs Александр Спиваков расскажет о том, как создавать промышленные 3D-решения. Руководитель подразделения АСКОН-Урал в Кургане Ольга Шевчук представит возможности для карьерного роста студентов и выпускников.

Подробности и регистрация доступны по ссылке.