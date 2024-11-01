В Тюмени стартовала международная конференция "Карбышевские чтения"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

IV Международная научно-практическая конференция "Карбышевские чтения. Современный мир глобальных трансформаций" стартовала в Тюмени и продлится три дня. Организаторами выступили Тюменская облдума и ТВВИКУ им. А. И. Прошлякова. Это комплексное мероприятие, которое включает анализ, исследование и решение актуальных проблем, характерных для гражданского общества и военной системы.

Открыл пленарное заседание председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. Он подчеркнул, что тема форума лучше всего передает дух сегодняшнего времени, которое никогда не будет прежним.

"В сегодняшних условиях особенно важно объединить усилия ученых, практиков, представителей власти, педагогов и общественников для поиска эффективных решений по преодолению существующих вызовов", - сказал депутат.

Военные инженеры всегда были движущей силой Российской армии, эффективно отвечающей на технологические вызовы, добавил он.

По словам председателя регионального парламента, сегодня выпускники ТВВИКУ демонстрируют отвагу, высокий профессионализм, мужество. Они спокойно, четко и слаженно выполняют поставленные задачи, помогают спасти жизни бойцов и мирного населения. Многие из них отмечены государственными наградами.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко отметил, что мероприятие проводится в Год семьи, привел слова президента России Владимира Путина о том, что семья – это любовь, счастье, радость материнства и отцовства, крепкая связь нескольких поколений, забота о детях и уважение к старшим, которые дают чувство уверенности, защищенности и надежности.

"Планы конференции сформированы, в том числе с акцентом на специальную военную операцию. Мероприятие является полноценной площадкой для обмена мнений, дискуссий, обсуждений результатов научно-политических исследований не только в военной сфере, но и в гражданской", - подчеркнул Дмитрий Евмененко.

Подготовка будущих офицеров, пояснил он, в частности вопрос о применении инновационных технологий, методов и средств обучения и воспитания, качество преподавания военно-профессиональных дисциплин выходят на первый план.

Участники конференции сказали еще много слов поддержки военным и государству, после чего почтили память павших воинов минутой молчания. Среди погибших героев немало выпускников Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Добавим, "Карбышевские чтения" посвящены выдающемуся советскому ученому — военному инженеру, генерал-лейтенанту, Герою Советского Союза Дмитрию Михайловичу Карбышеву, отказавшемуся продать Родину и замученному фашистами в австрийском концлагере Маутхаузен. Он вошел в историю России как русский и советский фортификатор, автор более 100 научных работ и нескольких капитальных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории и как человек несгибаемой воли, патриот своей страны.

Инна Кондрашкина