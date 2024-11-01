Энергетики обеспечили электроснабжение первой очереди нового логистического центра в селе Успенка

| Фото: пресс-служба Россети Тюмень | Фото: пресс-служба Россети Тюмень

Специалисты компании "Россети Тюмень" выполнили технологическое присоединение первой очереди распределительного центра Ozon в селе Успенка Тюменской области. Выданная объекту мощность составила 2 МВт, а общая стоимость проекта – почти 100 млн рублей.

Для подключения двух павильонов площадью более 66 тысяч квадратных метров, ангара и трех контрольно-пропускных пунктов к электросетевой инфраструктуре энергетики проложили две кабельные линии общей протяженностью порядка 6 километров. При проведении работ применялся метод горизонтального направленного бурения. Контроль качества и количества передаваемой инфраструктурному объекту электроэнергии обеспечит интеллектуальный прибор учета.

Отметим, благодаря строительству распределительного центра в регионе будет создано порядка 6 тысяч новых рабочих мест.