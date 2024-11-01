Национальный проект в области ТЭК представят на Технологическом саммите в Тюмени

ИА "Тюменская линия" (архив от 2023 г.) ИА "Тюменская линия" (архив от 2023 г.)

Национальный проект "Перспективные энергетические атомные технологии" представят на II Технологическом саммите в Тюменском технопарке 3 и 4 декабря. В основе проекта — пять федеральных целевых программ, в том числе импортозамещение нефтегазового и энергетического оборудования.

Об этом во время круглого стола ТАСС в формате телемоста сообщил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов 14 ноября.

"На саммите отчитаемся, что представляет собой нацпроект, что мы в его рамках будем делать, какие механизмы поддержки использовать. С коллегами из Минэнерго проведем сессию, расскажем о создаваемом проектном офисе. Осветим еще текущий статус реализации дорожной карты по бурению и добыче на шельфе. Есть новые запросы по этому направлению", - уточнил Кузнецов.

ИА "Тюменская линия" (архив от 2023 г.) ИА "Тюменская линия" (архив от 2023 г.)

Во время деловой программы представители министерства расскажут о 337 позициях оборудования, которое создается в рамках нацпроекта, о механизмах цифрового и персонализированного общения среди компаний. Также участники узнают о новых и действующих мерах поддержки отрасли.

В работе круглого стола также участвуют заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, руководитель программного комитета саммита Александр Сакевич, руководитель технологического блока деловой программы саммита Максим Колмогоров.

II Техсаммит пройдет в Тюменском технопарке 3 и 4 декабря. Он станет площадкой обсуждения дорожных карт импортозамещения критической номенклатуры оборудования для нефтегазохимии, геологоразведки, бурения и добычи на суше.

Участникам расскажут, в каких технологиях и сервисах нуждаются нефтегазовые компании, как получить средства на разработку отечественных решений для ТЭК и стать поставщиком ВИНК.

Всего в программе заявлено более десятка мероприятий, в том числе традиционные для TNF форматы – день поставщика и биржа контактов. Также запланировано посещение научно-технического центра одной из крупнейших компаний ТЭК.

В презентационной зоне компании из разных регионов представят разработки для отрасли.

Среди гостей саммита – топ-менеджеры и генеральные директора дочерних предприятий ВИНК, главы подразделений закупок и снабжения, технические директора, руководители, отвечающие за бурение и внутрискважинные работы, обустройство месторождений и капитальное строительство, перспективное развитие и новые технологии.

Технологический саммит входит в экосистему событий TNF, организованных Ассоциацией "Нефтегазовый кластер", и завершает деловую программу года.

Подробная программа события представлена по ссылке.

Напомним, в I Техсаммите в Тюмени участвовали более 400 технологов, разработчиков и представители 26 вертикально интегрированных нефтегазовых компаний страны.

Анжела Лебедева