Александр Моор: открытость нефтегазовой отрасли выросла кратно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За последние полтора года мы увидели большой прогресс во взаимоотношениях между заказчиками и подрядчиками. Кратно выросла открытость в отрасли. Консолидировав усилия, мы двигаемся к разработке единых стандартов.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сказал во время открытого заседания "Оборудование для бурения и добычи на суше" на I Технологическом саммите TNF в Тюменском технопарке 7 декабря.

"И тогда мы сможем говорить не только об импортозамещении, но и об опережающем и независящем развитии нефтегазовой отрасли. Тот баланс, который мы с вами найдем, установится на десятилетия. Титанические сдвиги можно делать на максимально открытых дискуссиях, в которых задействованы все участники рынка", - считает глава региона.

По его мнению, важно, что темы, проблемы нефтегазовой отрасли в очередной раз обсуждаются в Тюмени. Технологический саммит решено впервые провести после масштабного Промышленно-энергетического форума TNF в связи с принятием дорожной карты по критической номенклатуре для бурения, подписанной Газпром нефть, Минэнерго и Минпромторгом РФ.

Данный документ позволит оперативней узнавать о новинках, технологических достижениях в отрасли, заметил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Разработан открытый цифровой сервис, в котором любая компания сможет подать заявку в координационный центр и получить доступ. Альтернативные производители получат возможность продать информацию о себе, о том, что они сейчас реализуют. На какой стадии они находятся. Вся информация будет верифицироваться и изучаться", - пояснил Кузнецов.

Технологический саммит в Тюмени - способ понять запросы отрасли, наметить пути решения проблем.

В открытом заседании участвовали первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, директор дирекции по технологическому развитию ПАО "Газпром нефть" Алексей Вашкевич, гендиректор АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и другие. Ключевыми вопросами для обсуждения стали модель взаимодействия нефтегазовых компаний с отечественными промышленниками и роль государства в поддержке промышленности и достижении технологического суверенитета. По итогам пленарной сессии будут подведены итоги саммита.

Также на мероприятии работала выставка технологий от 10 компаний из разных регионов. Новинки для отрасли успел оценить и губернатор Тюменской области.

Напомним, в саммите участвуют более 400 технологов, разработчиков и представители 26 вертикально интегрированных нефтегазовых компаний страны.

Анжела Лебедева