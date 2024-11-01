Капитальный ремонт Ишимской школы-интерната завершат к 1 сентября 2025 года

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт школы-интерната для глухих и слабослышащих детей ведет компания "Ишимагрострой" с весны 2024 г. Завершить работы планирует к 1 сентября 2025 года, написал глава города Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

Работы ведутся в рамках народной программы партии "Единая Россия" и контролируются региональным общественным штабом. Сегодня в школе-интернате обучаются 102 ребёнка из Тюменской области, Ямала и Югры.

"Много лет здание учебного корпуса не ремонтировалось. Но в рамках народной программы ЕР школа-интернат была включена в программу капитального ремонта на 2024-2025 годы. Финансирование ведётся с участием федеральных средств", - пояснил глава Ишима.

Программа капремонта с 2025 г. распространена на детские сады и учреждения среднего профессионального образования.