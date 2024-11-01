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Уполномоченный по правам человека проконсультирует тюменцев

Общество, 17:00 14 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уполномоченный по правам человека Олег Датских проведет прием граждан в Тюмени 20 ноября. Обратиться за правовой консультацией сможет любой желающий в рамках Всероссийского единого Дня бесплатной юридической помощи, сообщает информационный центр правительства тюменской области.

Прием граждан пройдет совместно с представителем Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России". Записаться можно по тел.: 8(3452)42-67-47 с 9 до 17 часов.

При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, письменное обращение и документы, относящиеся к обращению.

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# консультации , права человека

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