Гостинцы с родной земли отправили викуловчане бойцам СВО

| Фото: Администрация Викуловского района | Фото: Администрация Викуловского района

Очередную партию гуманитарной помощи направили жители Викуловского района в зону специальной военной операции и фронтовые госпитали.

В составе груза - домашние консервы, соленое сало, тушенка, варенье, сушеные яблоки, носки ручной вязки, теплая одежда, одеяла, подушки, постельное белье, медикаменты и 20 маскировочных сетей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Спасибо огромное ребятам из многопрофильного техникума за помощь в погрузке, Владимиру Малюгину - за транспортировку, Елене и Светлане - за содействие в упаковке и формировании. Всем неравнодушным жителям! Без вас мы бы не справились", - прокомментировала активист волонтерской группы Евгения Ткачук.

Присоединиться и внести свой посильный вклад в оказание помощи землякам в зоне СВО могут все желающие. Подробности по тел. 8 (34557) 2-41-36 и 8-919-954-50-71.