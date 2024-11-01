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Гостинцы с родной земли отправили викуловчане бойцам СВО

Общество, 16:38 14 ноября 2024

Администрация Викуловского района | Фото: Администрация Викуловского района

Очередную партию гуманитарной помощи направили жители Викуловского района в зону специальной военной операции и фронтовые госпитали.

В составе груза - домашние консервы, соленое сало, тушенка, варенье, сушеные яблоки, носки ручной вязки, теплая одежда, одеяла, подушки, постельное белье, медикаменты и 20 маскировочных сетей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Спасибо огромное ребятам из многопрофильного техникума за помощь в погрузке, Владимиру Малюгину - за транспортировку, Елене и Светлане - за содействие в упаковке и формировании. Всем неравнодушным жителям! Без вас мы бы не справились", - прокомментировала активист волонтерской группы Евгения Ткачук.

Присоединиться и внести свой посильный вклад в оказание помощи землякам в зоне СВО могут все желающие. Подробности по тел. 8 (34557) 2-41-36 и 8-919-954-50-71.

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# Викуловский район , гуманитарный груз , СВО

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