Тюменскую область в финале Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" представят три участника

фото пресс-центра Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» фото пресс-центра Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

В финал ХХI сезона Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" прошли 300 сильнейших участников, в их числе три жителя Тюменской области.

В номинации "Моя многонациональная Россия" в финал прошла ученица Казанской средней общеобразовательной школы Айнагуль Сактаганова, с проектом "Традиция изготовления национального казахского изделия "корпе" по мотивам лоскутного шитья с использованием передовых производственных технологий".

Ее работа выделилась среди множества других талантливых инициатив. Корпе — предмет домашнего обихода традиционного казахского общества. Лоскутные и орнаментированные покрывала, коврики и подушки есть практически в каждом казахском доме.

Привлек заслуженное внимание экспертов и проект сотрудника ФГБОУ "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" "Культурное сердце деревни". Цель проекта - организация культурных и образовательных мероприятий для сельской молодежи, а также переоборудование сельских библиотек в современные мультимедийные центры. На сегодняшний день переоборудовано 9 библиотек, одна из которых расположена в Краснодоне (ЛНР). За время реализации проекта было проведено свыше 200 занятий для более чем двух тысяч человек.

В финал также вышел студент Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Никита Павлов с проектом "Слушать – это красиво".

Авторы отобранных проектов будут защищать свои работы в дистанционном формате 23–24 ноября и 30 ноября – 1 декабря. Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса "Моя страна – моя Россия" запланированы в рамках просветительского интенсива при поддержке Центра знаний "Машук" в декабре 2024 года.

Участниками ХХI конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 55 тыс. 321 человек из всех регионов России, а также девяти иностранных государств. В 2024 году конкурс проходил в 13 номинациях, охватывающих практически все сферы социально-экономического развития российских территорий, сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия – страна возможностей".