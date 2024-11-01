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Выездная бригада врачей проверит здоровье жителей Ялуторовского района

Общество, 16:49 14 ноября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Проект "Здоровое село" стартует в Ялуторовском районе с 18 ноября. Жители района смогут обратиться к терапевту, неврологу, врачу-УЗИ, эндокринологу, акушеру-гинекологу, кардиологу, онкологу, фтизиатру, наркологу и психиатру. Будет работать передвижной комплекс для проведения флюорографии и маммографии, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для удобства жителей отдаленных населенных пунктов будет организован транспорт. Предварительная запись уже ведется в каждом ФАПе.

Прием будет организован в следующих населенных пунктах Ялуторовского района: 18 ноября — с. Аслана; 19 ноября — с. Новоатьялово; 20 ноября — с. Киева; 21 ноября — с. Петелино; 22 ноября — с. Зиново.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону 8(3453)53-71-70.

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# Здоровое село

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