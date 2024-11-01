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Пресс-конференция о Всероссийском фестивале "Танцуй и пой, моя Россия"

Общество, 12:25 16 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции о Всероссийском фестивале "Танцуй и пой, моя Россия" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 13 часов.

Спикеры: художественный руководитель региональных отборочных этапов, заслуженный артист РФ, народный артист Республики Марий Эл Константин Иванов; генеральный продюсер фестиваля – заслуженный артист России Айдар Шайдуллин; народная артистка Российской Федерации, профессор кафедры "Народное пение" ГМПИ им. М.М. Ипполитова - Иванова Надежда Крыгина; заслуженный деятель искусств РФ, главный редактор журнала "Балет" Валерия Уральская; солист Государственного академического ансамбля народного танца имени И. Моисеева, народный артист РФ Александр Тихонов; генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.

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