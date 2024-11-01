В почтовых отделениях Тюменской области стало больше зон самообслуживания

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

В почтовых отделениях Тюменской области увеличили число зон самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. На сегодня они открыты в восьми региональных отделениях Почты России, одно из которых совсем недавно открылось на ул. Федюнинского, 67 в Тюмени.

Как рассказали ИА "Тюменская линия" в пресс-службе компании, проект стартовал во втором квартале 2024 года. За время его реализации около двух тысяч отправителей воспользовались зонами самообслуживания, расположенными в семи почтовых отделениях региона. Пять из них работают в Тюмени, по одной в Тобольске и п. Винзили.

"Компания устанавливает необходимое оборудование в наиболее загруженных отделениях. Благодаря зонам самообслуживания время, за которое оператор принимает отправление, сократилось до одной-двух минут. Это позволяет избежать ожидания услуги и кратно сократить время пребывания на почте. Сейчас компания поэтапно заменяет персональные компьютеры на специальные киоски, оснащённые весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканером штрихкода и онлайн-кассой. В дальнейшем устройства будут с камерами, микрофонами, системами бесконтактной передачи писем и посылок, что дополнительно улучшит клиентский опыт. Переоборудование зон самообслуживания завершится в 2025 году", - отметили в компании.

Тюменцам напомнили, что можно также самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке на сайте или в мобильном приложении, затем распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении.