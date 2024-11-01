20 тыс. доноров пополнили банк крови в Тюменской области с начала года

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

39 тыс. донаций крови и ее компонентов выполнили Тюменской области за 10 месяцев 2024 года. Всего донорами выступили 20 тыс. жителей региона, из них 2 тыс. 793 сдали кровь впервые. В итоге банк цельной крови пополнился более чем на 30 тыс. литров.

Желание стать донором костного мозга с начала года выразили и сдали образец для первичного типирования 876 человек.

Продолжается работа по представлению тюменцев к награждению нагрудным знаком "Почетный донор России". С начала года такую награду получил 491 донор.

Сдать кровь или вступить в регистр доноров костного мозга могут все желающие. В Тюмени это можно сделать по адресу: ул. Энергетиков, 35, в Ишиме - на ул. Паровозной, 131, в Тобольске - на ул. Красноармейской, 4 с 8 до 14 часов. С собой нужно взять паспорт с регистрацией и СНИЛС, сообщает пресс-служба областного департаманта здравоохранения.