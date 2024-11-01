Как развивать человеческий капитал, обсудят на форуме в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательный форум "Человеческий капитал" пройдет в областном центре 23 ноября.

Специалисты в сфере инновационных проектов и инструментария по развитию человеческого капитала, обсудят наработки в трех образовательных треках: "Научно-технологическая независимость" — для молодых ученых и технологических предпринимателей; "Стратегия управления человеческим капиталом" — для руководителей компаний и HR-специалистов и "Компетенции будущего" — для рабочей молодежи, начинающих предпринимателей и отдельных специалистов.

Площадкой форума станет Тюменский технопарк (ул. Республики, 142), сообщает информационный центр регионального правительства.