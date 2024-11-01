Федеральный бюджет принят в основном чтении

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральный бюджет на ближайшие три года принят в основном чтении с социально значимыми поправками от "Единой России", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В нем увеличено финансирование мер поддержки участников СВО, социальных обязательств, расходов на развитие регионов, отраслей АПК, науки, инфраструктуры, детского отдыха и спорта.

На мероприятия народной программы партии "Единая Россия" в федеральном бюджете дополнительно заложен 161 млрд рублей, сообщил врио секретаря Генсовета партии, первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

"Эти деньги пойдут, в том числе, на комплексное развитие сельских территорий, продолжение программ льготного лизинга, мероприятия по мелиорации. Чтобы выполнить поручение Президента России Владимира Путина и довести к 2030 году до нормативного состояния 85 процентов федеральных трасс, дорог в крупнейших городах и до 60 процентов – региональных дорог, предложили дополнительно выделить 60 миллиардов рублей. Поправка принята Госдумой", – отметил он.