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Противоаварийные работы проведут на объекте культурного наследия "Дом жилой" в Тобольске

Общество, 09:51 18 ноября 2024

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Первоочередные противоаварийные работы проведут на объекте культурного наследия регионального значения "Дом жилой" в г. Тобольске, на ул. Декабристов, 50, строение 1, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Проект работ согласован в комитете в августе 2024 года.

Необходимость проведения комплекса противоаварийных работ была выявлена при разработке проекта реставрации здания. Проектировщики выявили, что из-за высокого уровня грунтовых вод произошла деформация стен здания.

В ходе работ будут усилены грунты основания фундаментов. При этом разработка проекта реставрации продолжится параллельно, завершить проектирование планируют в 4 квартале 2025 года.

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# памятники архитектуры , ремонт , Тобольск

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