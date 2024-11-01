Противоаварийные работы проведут на объекте культурного наследия "Дом жилой" в Тобольске

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Первоочередные противоаварийные работы проведут на объекте культурного наследия регионального значения "Дом жилой" в г. Тобольске, на ул. Декабристов, 50, строение 1, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Проект работ согласован в комитете в августе 2024 года.

Необходимость проведения комплекса противоаварийных работ была выявлена при разработке проекта реставрации здания. Проектировщики выявили, что из-за высокого уровня грунтовых вод произошла деформация стен здания.

В ходе работ будут усилены грунты основания фундаментов. При этом разработка проекта реставрации продолжится параллельно, завершить проектирование планируют в 4 квартале 2025 года.