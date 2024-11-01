Ведущие ученые России прошли по экотропам СИБУРа в Тобольске

| Фото: пресс-служба «ЗапСибНефтехима» | Фото: пресс-служба «ЗапСибНефтехима»

Участники второй Всероссийской научно-практической конференции "Природное и историко-культурное наследие Сибири: прошлое, настоящее, будущее", посвящённой 300-летию Российской академии наук и 190-летию со дня рождения Д. И. Менделеева, прошли по экоторопам СИБУРа. Особенно ученых заинтересовал маршрут "Образ сибирской тайги" с растениями-биоиндикаторами, которые наглядно демонстрируют гармоничное соседство современного нефтехимического производства и природы, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

Академик Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, учёный Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург) Владимир Большаков впервые посетил Тобольск в конце 60-х годов, когда в составе комиссии во главе с замминистра химической промышленности приехал изучать влияние Тобольского нефтехимического комбината на город и его природу.

"Поразительно, что сегодня, спустя полвека, я увидел своими глазами крупнейший нефтегазохимический комплекс страны – "ЗапСибнефтехим", который растёт и развивается в добрососедстве с уникальной природой сибирских лесов, - рассказал он. - Когда идешь по тропе – впечатление обычное, как будто гуляешь по осенней тайге. Но меня восхищает сама идея продемонстрировать возможность гармоничного сосуществования производства и природы".

Эколого-просветительский проект СИБУРа, по словам доктора биологических наук из Перми Ларисы Новосёловой, родился в уникальном природном месте.

"Лес здесь разный - и смешанный, и хвойная тайга, и реликтовый липняк, и это настоящее искусство – создавать уникальные природные маршруты, которые сегодня гармонично переплетаются с наукой и даже производством, - считает она. – При создании таких проектов всё выстраивается на биоразнообразии растений, животных, грибов".

Экскурсия для участников Всероссийской научно-практической конференции в Тобольске завершила десятый экскурсионный сезон пеших прогулок на экологических тропах СИБУРа. Экскурсионные программы пользуются популярностью не только среди школьников, их активно посещают взрослые, приходя на экотропы СИБУРа целыми семьями. В 2024 году лесные маршруты посетили более тысячи жителей и гостей города Тобольска, проведено почти 60 экскурсий.

За 10 лет экотропы в Тобольске посетили более 5, 5 тысяч участников, прошло около 300 экскурсий.