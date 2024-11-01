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Типы характеров разберут тюменцы в "Конторе пароходства"

Общество, 18:18 15 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На бесплатную лекцию "Типы характера, путешествие в собственное "Я" приглашает мультицентр "Контора пароходства" 16 октября. Начало - в 15 часов. Необходима регистрация, сообщают организаторы.

Участники разберут тему встречи с видеопримерами и смогут пройти тест "Метод портретных выборов" для определения ведущей тенденции своего характера.

Возрастное ограничение: 16+.

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# Контора пароходства

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