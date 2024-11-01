Типы характеров разберут тюменцы в "Конторе пароходства"
Общество, 18:18 15 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
На бесплатную лекцию "Типы характера, путешествие в собственное "Я" приглашает мультицентр "Контора пароходства" 16 октября. Начало - в 15 часов. Необходима регистрация, сообщают организаторы.
Участники разберут тему встречи с видеопримерами и смогут пройти тест "Метод портретных выборов" для определения ведущей тенденции своего характера.
Возрастное ограничение: 16+.