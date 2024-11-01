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В Тюмени будущим военным показывают боевую технику

Общество, 13:42 15 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественная акция, посвящённая Дню призывника, проходит на площади Памяти в Тюмени 15 ноября. Участники вспомнят земляков, отдавших жизнь за свободу Родины, проведут минуту молчания и возложат цветы к Вечному огню.

С 13 часов начали работу интерактивные площадки. Здесь представлено водолазное снаряжение, миноискатели и коптеры. Работает полевая кухня. Торжественное построение учащихся образовательных учреждений и допризывной молодёжи запланировано на 14 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник учебного центра Алый Парус Андрей Мешков, в мероприятии участвуют представители ТВВИКУ, МЧС и Росгвардии, а также центра "Воин".

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"На интерактивных площадках ребята увидят инженерные боеприпасы, узнают, как работают БПЛА, как действует ОМОН. Им также покажет боевую технику, угостят солдатской кашей из полевой кухни", - отметил он.

Напомним, более 2 тыс. призывников Тюменской области направятся на службу в осенью. Новобранцы будут служить во всех родах и видах войск: в воздушно-десантных и сухопутных, военно-космических силах, на военно-морском флоте, в войсках национальной гвардии и других.

Осенний призыв стартовал в России 1 октября. Он продлится до 31 декабря. За этот период ряды Вооруженных сил РФ пополнят 133 тыс. человек.

Николай Ступников

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# День призывника

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